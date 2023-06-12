Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Калибр", РСЗО, артиллерия: россияне обстреляли Харьковскую область и ранили трех человек

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 11:10
Калибр, РСЗО, артиллерия: россияне обстреляли Харьковскую область и ранили трех человек
фото прокуратуры

В ночь на понедельник российские войска обстреляли Харьковскую область из различных видов вооружения: ранены три человека, повреждена инфраструктура.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: По данным следствия, 12 июня около 03:40 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Хорошево Харьковского района.

Реклама:
 

Разрушен двухэтажный жилой дом, еще 12 домов повреждены. Произошел пожар в гараже и хозяйственной постройке.

По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ ударили по населенному пункту ракетой "Калибр".

 
 

Кроме этого, 12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Получил ранения мирный житель. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

В 5:00 враг нанес удары по пгт Шевченково Купянского района. Предварительно, из РСЗО. Ранены два человека. Зафиксировано повреждение частных домов.

Прокуроры окружных прокуратур и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Темы: ракетный ударХарьковская областьвойнапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ракетный удар
Россия ударила по рынку в Константиновке: 16 погибших и 28 раненых
МВД подвело итоги отраженной атаки РФ: на Киевщине было два пожара
На Киевщине из-за ракетной атаки загорелось предприятие
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: