"Калибр", РСЗО, артиллерия: россияне обстреляли Харьковскую область и ранили трех человек
В ночь на понедельник российские войска обстреляли Харьковскую область из различных видов вооружения: ранены три человека, повреждена инфраструктура.
Источник: прокуратура Харьковской области
Детали: По данным следствия, 12 июня около 03:40 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Хорошево Харьковского района.
Разрушен двухэтажный жилой дом, еще 12 домов повреждены. Произошел пожар в гараже и хозяйственной постройке.
По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ ударили по населенному пункту ракетой "Калибр".
Кроме этого, 12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Получил ранения мирный житель. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.
В 5:00 враг нанес удары по пгт Шевченково Купянского района. Предварительно, из РСЗО. Ранены два человека. Зафиксировано повреждение частных домов.
Прокуроры окружных прокуратур и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.
Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.