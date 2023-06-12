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"Калибр", РСЗО, артиллерия: россияне обстреляли Харьковскую область и ранили трех человек

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 11:10
Калибр, РСЗО, артиллерия: россияне обстреляли Харьковскую область и ранили трех человек
фото прокуратуры

В ночь на понедельник российские войска обстреляли Харьковскую область из различных видов вооружения: ранены три человека, повреждена инфраструктура.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: По данным следствия, 12 июня около 03:40 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Хорошево Харьковского района.

 

Разрушен двухэтажный жилой дом, еще 12 домов повреждены. Произошел пожар в гараже и хозяйственной постройке.

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По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ ударили по населенному пункту ракетой "Калибр".

 
 

Кроме этого, 12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Получил ранения мирный житель. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

В 5:00 враг нанес удары по пгт Шевченково Купянского района. Предварительно, из РСЗО. Ранены два человека. Зафиксировано повреждение частных домов.

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Прокуроры окружных прокуратур и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Темы: ракетный ударХарьковская областьвойнапрокуратура
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