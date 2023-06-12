Виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових систем

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, повідомляє "Європейська правда" з The Wall Street Journal.

За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Реклама:

Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року.

"Ми були дуже здивовані його ефективністю", – сказав Гейс про Patriot.

Нагадаємо, в останньому пакеті військової допомоги від США містилися додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

Дивіться відео "Європейської правди": "Коаліція Patriot": що отримав Зеленський на саміті у Молдові