Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных систем
Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства.
Об этом заявил исполнительный директор компании Грег Хейс, сообщает "Европейская правда" с The Wall Street Journal.
По его словам, компания планирует увеличить производство до 12 систем в год.
Кроме того, как отметил Хейс, Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года.
"Мы были потрясены его эффективностью", – сказал Хейс о Patriot.
Напомним, в последнем пакете военной помощи от США содержались дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot.
Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.
Смотрите видео "Европейской правды": "Коалиция Patriot": что получил Зеленский на саммите в Молдове.