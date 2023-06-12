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Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных систем

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 11:31

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства.

Об этом заявил исполнительный директор компании Грег Хейс, сообщает "Европейская правда" с The Wall Street Journal.

По его словам, компания планирует увеличить производство до 12 систем в год.

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Кроме того, как отметил Хейс, Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года.

"Мы были потрясены его эффективностью", – сказал Хейс о Patriot.

Напомним, в последнем пакете военной помощи от США содержались дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

Смотрите видео "Европейской правды": "Коалиция Patriot": что получил Зеленский на саммите в Молдове.

Темы: УкраинаПВО
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