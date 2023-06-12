Комендантську годину у Херсоні треба подовжити – МВС

Міністерство внутрішніх справ ініціюватиме подовження комендантської години у Херсоні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Джерело: пресслужба МВС

Пряма мова очільника МВС, керівника робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігоря Клименка: "Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС".

Деталі: На засіданні штабу з ліквідації наслідків підриву ГЕС також заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін повідомив про відсутність спалахів інфекційних захворювань.

Реклама:

Зокрема, централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води - питної та річкової.

Однак жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене.

Зазначалося, що наразі рівень води падає стрімко: зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття.

ВІДЕО ДНЯ

Для того, щоб все це швидко прибрати, до міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

Що було раніше: З березня 2023 року комендантська година у Херсоні тривала з 20.00 до 6.00.