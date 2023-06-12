Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комендантську годину у Херсоні треба подовжити – МВС

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 червня 2023, 13:24
Комендантську годину у Херсоні треба подовжити – МВС
Ігор Клименко, фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ ініціюватиме подовження комендантської години у Херсоні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Джерело: пресслужба МВС

Пряма мова очільника МВС, керівника робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігоря Клименка: "Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС".

Деталі: На засіданні штабу з ліквідації наслідків підриву ГЕС також заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін повідомив про відсутність спалахів інфекційних захворювань.

Реклама:

Зокрема, централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води - питної та річкової.

Однак жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене.

Зазначалося, що наразі рівень води падає стрімко: зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття.

ВІДЕО ДНЯ

Для того, щоб все це швидко прибрати, до міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

Що було раніше: З березня 2023 року комендантська година у Херсоні тривала з 20.00 до 6.00.

Теми: ХерсонКаховська ГЕСвійнакомендантська година
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Херсон
Рівень затоплення на Херсонщині знизився за добу на 64 см – глава ОВА
У Херсоні під час розбору завалів виявили тіло людини
На Херсонщині заборонили купання і вилов риби, у Херсоні – й забір води
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:39
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: