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Комендантский час в Херсоне надо продлить - МВД

Станислав ПогориловПонедельник, 12 июня 2023, 13:24
Комендантский час в Херсоне надо продлить - МВД
Ігор Клименко, фото: МВС

Министерство внутренних дел будет инициировать продление комендантского часа в Херсоне для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Источник: пресс-служба МВД

Прямая речь главы МВД, руководителя работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игоря Клименко: "Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС".

Детали: На заседании штаба по ликвидации последствий подрыва ГЭС также заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил об отсутствии вспышек инфекционных заболеваний.

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В частности, централизованная вода соответствует нормам. Ежедневно проводят отбор почти 150 проб воды - питьевой и речной.

Однако жителям пострадавших общин не советуют использовать воду из колодцев, необходимо проводить обеззараживание питьевой воды. Купание в водоемах строго запрещено.

Отмечалось, что сейчас уровень воды падает стремительно: появляются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор.

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Для того, чтобы все это быстро убрать, в город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику.

Что предшествовало: С марта 2023 года комендантский час в Херсоне продолжается с 20.00 до 6.00.

Темы: ХерсонКаховская ГЭСвойнакомендантский час
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