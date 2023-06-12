Новий поворот у справі "діамантових прокурорів": оголосили підозру за спробу повернути готівку

Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру "діамантовому прокурору", який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші.

Джерело: пресслужби ДБР, ОГП, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів США.

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За даними УП, йдеться про Володимира Шапакіна.

У 2015 році його вирили на хабарництві в особливо великих розмірах. Проти нього та ще одного спільника було порушено кримінальне провадження щодо отримання хабара та повідомлено про підозру. Під час обшуків у прокурора було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його "колеги" знайшли навіть 102 діаманти. Наразі ця справа перебуває на розгляді суду.

Водночас Шапакін вирішив протиправно повернути собі гроші та для цього розробив цілу злочинну схему.

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На той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця 350 тисяч доларів. Причому цей договір позики був оформлений заднім числом.

На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генеральної прокуратури заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків.

Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші, але після початку повномасштабної агресії колишній прокурор вирішив спробувати повернути їх ще раз.

Він намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні у своїх корисливих цілях. Цього разу, у липні 2022 року, зловмисник звернувся вже до суду із тими самим підробленими документами. Суд залишив цю заяву без розгляду.

Разом з тим, ДБР отримавши повідомлення суду про таке звернення провело експертизу документів та дійшло висновку, що на час створення договору позики, датованого 15 травня 2015 року та розписки (додатку до договору позики) не відповідає датам, вказаним у цих документах.

Рукописний текст від імені експрокурора у договорі позики, датованому 15 травня 2015 року, був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (вже після обшуків).

Таким чином, колишній перший заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, а також у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо: Оболонський суд Києва в чернві 2021 року почав заново розглядати справу "діамантових прокурорів", хоча до цього її роками розглядав Голосіївський суд столиці, проте прокурор подав клопотання про зміну підсудності через порушення розумних строків розгляду.