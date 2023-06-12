Новый поворот в деле "бриллиантовых прокуроров": объявлено подозрение за попытку вернуть деньги

Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение "бриллиантовому прокурору", который пытался обманом вернуть изъятые правоохранителями у него деньги.

Источник: пресс-службы ГБР, ОГП, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, который пытался обманом вернуть изъятые у него в ходе обыска более 350 тысяч долларов США.

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По данным УП, речь идет о Владимире Шапакине.

В 2015 году его вырыли на взяточничестве в особо крупных размерах. Против него и еще одного сообщника было возбуждено уголовное производство о получении взятки и сообщено о подозрении. Во время обысков у прокурора были изъяты крупные суммы денег в разных валютах, а у его "коллеги" нашли даже 102 бриллианта. Сейчас это дело находится на рассмотрении суда.

В то же время Шапакин решил противоправно вернуть себе деньги и для этого разработал целую преступную схему.

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В то время еще действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему ложный документ о том, что якобы он занял у предпринимателя 350 тысяч долларов. Причем этот договор займа был оформлен задним числом.

На основании поддельного документа правоохранитель подал в Генеральную прокуратуру заявление о возвращении принадлежащих ему валютных ценностей, изъятых в ходе проведения обысков.

После отказа прокуратуры в 2015 году он приостановил свои попытки вернуть деньги, но после начала полномасштабной агрессии бывший прокурор решил попробовать вернуть их еще раз.

Он пытался воспользоваться сложной общественно-политической ситуацией в Украине в своих корыстных целях. На этот раз, в июле 2022 года, злоумышленник обратился уже в суд с теми же поддельными документами. Суд оставил это заявление без рассмотрения.

Вместе с тем, ГБР получив сообщение суда о таком обращении, провело экспертизу документов и пришло к выводу, что на время создания договора займа, датированного 15 мая 2015 года и расписки (приложения к договору займа) не соответствует датам, указанным в этих документах.

Рукописный текст от имени экс-прокурора в договоре займа, датированном 15 мая 2015 года, был выполнен в период 13-20 июля 2015 года (уже после обысков).

Таким образом, бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры подозревается в использовании заведомо поддельного документа, а также в представлении заведомо поддельных доказательств, совершенном из корыстных побуждений.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним: Оболонский суд Киева в июне 2021 года начал заново рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров", хотя до этого его годами рассматривал Голосеевский суд столицы, однако прокурор подал ходатайство об изменении подсудности из-за нарушения разумных сроков рассмотрения.