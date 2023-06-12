Росіяни похвалились, що збили "Ланцетом" танк, але то був макет
Понеділок, 12 червня 2023, 14:51
Українські військові спростували заяву росіян про нібито знищення українського танка за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет", насправді окупанти поцілили у дерев’яний макет.
Джерело: підрозділ К2 54-ої окремої механізованої бригади у Facebook
Деталі: 11 червня російські канали публікували у мережі відео нібито знищення танка за допомогою "Ланцета".
Але 12 червня з’явилося відео з цього місця з іншого ракурсу, на якому автор каже, що танк його був дерев’яним макетом.
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Оборонці зазначили, що "видавати невдачі за перемогу − це лакмусовий папірець для визначення росіянина".
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика:
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Водночас вони закликали українців фільтрувати джерела, з яких ті споживають контент, оскільки ворожа ІПСО працює на повну.