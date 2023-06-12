Россияне похвастались, что сбили "Ланцетом" танк, но это был макет
Украинские военные опровергли заявление россиян о якобы уничтожении украинского танка с помощью дрона-камикадзе "Ланцет", на самом деле оккупанты попали в деревянный макет.
Источник: подразделение К2 54-й отдельной механизированной бригады в Facebook
Детали: 11 июня российские каналы публиковали в сети видео якобы уничтожения танка с помощью "Ланцета".
Но 12 июня появилось видео с этого места с другого ракурса, на котором автор говорит, что танк его был деревянным макетом.
Оборонцы отметили, что "выдавать неудачи за победу − это лакмусовая бумажка для определения россиянина".
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:
В то же время они призвали украинцев фильтровать источники, из которых те потребляют контент, поскольку вражеская ИПСО работает на полную.