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Россияне похвастались, что сбили "Ланцетом" танк, но это был макет

Ирина БалачукПонедельник, 12 июня 2023, 14:51
Россияне похвастались, что сбили Ланцетом танк, но это был макет
Горит макет танка. Скриншот из видео

Украинские военные опровергли заявление россиян о якобы уничтожении украинского танка с помощью дрона-камикадзе "Ланцет", на самом деле оккупанты попали в деревянный макет.

Источник: подразделение К2 54-й отдельной механизированной бригады в Facebook

Детали: 11 июня российские каналы публиковали в сети видео якобы уничтожения танка с помощью "Ланцета". 

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Но 12 июня появилось видео с этого места с другого ракурса, на котором автор говорит, что танк его был деревянным макетом.

Оборонцы отметили, что "выдавать неудачи за победу − это лакмусовая бумажка для определения россиянина".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:

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В то же время они призвали украинцев фильтровать источники, из которых те потребляют контент, поскольку вражеская ИПСО работает на полную.

Темы: Росcияпропаганда
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