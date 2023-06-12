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Гендиректор МАГАТЕ вирушив в Україну: оцінить ситуацію на ЗАЕС

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 16:46

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після руйнування дамби Каховської ГЕС росіянами.

Про це Гроссі розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським та подати програму допомоги після катастрофічного затоплення (через вибух на. – Ред.) греблі Нової Каховки", – написав Гроссі.

Він додав, що оцінить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та проведе ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою.

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Раніше у червні в МАГАТЕ заявляли, що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки" після руйнування Каховської ГЕС.

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Теми: ЗАЕС
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