Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гендиректор МАГАТЭ отправился в Украину: оценит ситуацию на ЗАЭС

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 16:46

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения дамбы Каховской ГЭС россиянами.

Об этом Гросси рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи после катастрофического затопления (из-за взрыва на. – Ред.) плотины Новой Каховки", – написал Гросси.

Реклама:

Он добавил, что оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции и проведет ротацию миссии МАГАТЭ с усиленной командой.

Ранее в июне в МАГАТЭ заявляли, что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.

Темы: ЗАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: