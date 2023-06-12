Гендиректор МАГАТЭ отправился в Украину: оценит ситуацию на ЗАЭС
Понедельник, 12 июня 2023, 16:46
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения дамбы Каховской ГЭС россиянами.
Об этом Гросси рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи после катастрофического затопления (из-за взрыва на. – Ред.) плотины Новой Каховки", – написал Гросси.
Он добавил, что оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции и проведет ротацию миссии МАГАТЭ с усиленной командой.
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Ранее в июне в МАГАТЭ заявляли, что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.
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