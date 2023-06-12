Гендиректор МАГАТЭ отправился в Украину: оценит ситуацию на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения дамбы Каховской ГЭС россиянами.

Об этом Гросси рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи после катастрофического затопления (из-за взрыва на. – Ред.) плотины Новой Каховки", – написал Гросси.

Он добавил, что оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции и проведет ротацию миссии МАГАТЭ с усиленной командой.

Реклама:

Ранее в июне в МАГАТЭ заявляли, что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.