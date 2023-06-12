Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони розповіли про захист Київської ГЕС від ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 17:18
У Міноборони розповіли про захист Київської ГЕС від ворога
Олександр Павлюк. фото з Вікіпедії

У Міноборони запевняють, що уразити ракетами Київську гідроелектростанцію майже неможливо, для її захисту було зосереджено відповідні сили і засоби.

Джерело: перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми в принципі зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року, коли велика загроза була, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби ППО зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів за необхідністю був.

Але розрахункова кількість потреби елементів ураження ­– це як мінімум до ядерного вибуху (потрібно) для того, щоб знищити… чи підрив зсередини, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження… Майже неможливо".

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиїввійнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Київ
У Києві з 13 червня закривають на ремонт один з ключових шляхопроводів столиці
Тероборонівець загинув під колесами авто працівниці поліції
МВС просить перейменувати одну з вулиць Києва на честь Монастирського
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:35
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: