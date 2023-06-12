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У Міноборони розповіли про захист Київської ГЕС від ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 17:18
У Міноборони розповіли про захист Київської ГЕС від ворога
Олександр Павлюк. фото з Вікіпедії

У Міноборони запевняють, що уразити ракетами Київську гідроелектростанцію майже неможливо, для її захисту було зосереджено відповідні сили і засоби.

Джерело: перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми в принципі зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року, коли велика загроза була, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби ППО зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів за необхідністю був.

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Але розрахункова кількість потреби елементів ураження ­– це як мінімум до ядерного вибуху (потрібно) для того, щоб знищити… чи підрив зсередини, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження… Майже неможливо".

Теми: КиїввійнаМіноборони
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