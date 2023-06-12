Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны рассказали о защите Киевской ГЭС от врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 17:18
В Минобороны рассказали о защите Киевской ГЭС от врага
Александр Павлюк. фото из Википедии

В Минобороны уверяют, что поразить ракетами Киевскую гидроэлектростанцию почти невозможно, для ее защиты были сосредоточены соответствующие силы и средства.

Источник: первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы в принципе сделали все, что возможно, понимая еще в прошлом году, когда большая угроза была, когда я еще командовал группировкой сил и средств обороны Киева. Мы не исключали такой факт, поэтому и средства ПВО сосредоточены на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств при необходимости был.

Реклама:

Но расчетное количество потребности элементов поражения - это как минимум до ядерного взрыва (нужно) для того, чтобы уничтожить... или подрыв изнутри, как сделали на Каховской ГЭС. Потому что поразить ракетами очень тяжело, чтобы нанести такие поражения... Почти невозможно".

Темы: КиеввойнаМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: