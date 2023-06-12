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В Минобороны рассказали о защите Киевской ГЭС от врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 17:18
В Минобороны рассказали о защите Киевской ГЭС от врага
Александр Павлюк. фото из Википедии

В Минобороны уверяют, что поразить ракетами Киевскую гидроэлектростанцию почти невозможно, для ее защиты были сосредоточены соответствующие силы и средства.

Источник: первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы в принципе сделали все, что возможно, понимая еще в прошлом году, когда большая угроза была, когда я еще командовал группировкой сил и средств обороны Киева. Мы не исключали такой факт, поэтому и средства ПВО сосредоточены на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств при необходимости был.

Но расчетное количество потребности элементов поражения - это как минимум до ядерного взрыва (нужно) для того, чтобы уничтожить... или подрыв изнутри, как сделали на Каховской ГЭС. Потому что поразить ракетами очень тяжело, чтобы нанести такие поражения... Почти невозможно".

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Темы: КиеввойнаМинобороны
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