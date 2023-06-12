До району Корабел у Херсоні не пускатимуть, буде довга комендантська година

Евакуація з Острова в Херсоні, фото УП

Із 13 червня до затопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС мікрорайону Корабел Херсона буде заборонено в'їзд, впродовж тижня жителі острова зможуть пересуватися ним із 12:00 до 15:00.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова: "Сьогодні прийнято рішення про заборону на в'їзд на територію острова міста Херсона. Громадянам, які лишилися на території острова, дозволено буде рухатися з 12-ї години до 15-ї.

Реклама:

Це зроблено з необхідністю проведення розмінування, проведення правоохоронними органами слідчих дій, а також з метою прибирання території комунальними службами.

З 12-ї до 15-ї години люди зможуть виходити зі своїх домівок. Коли піде повністю вода, буде визначено декілька точок, де вони зможуть питну воду, гуманітарну допомогу, продукти харчування, медичні засоби.

Прошу поставитися до цього з розумінням і не порушувати наказ про рух на території острова".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел діятиме з вівторка 13 червня.

13-19 червня комендантська година в цьому мікрорайоні діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби.

Евакуація населення триває, її проводять представники ДСНС та міської військової адміністрації.

Довідка: Корабел – мікрорайон на заході міста Херсон, що знаходиться на Карантинному острові й з іншою частиною міста сполучається трьома мостами. Він дуже постраждав від затоплення, до якого призвів підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції.

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні