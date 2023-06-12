Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До району Корабел у Херсоні не пускатимуть, буде довга комендантська година

Понеділок, 12 червня 2023, 17:40
До району Корабел у Херсоні не пускатимуть, буде довга комендантська година
Евакуація з Острова в Херсоні, фото УП

Із 13 червня до затопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС мікрорайону Корабел Херсона буде заборонено в'їзд, впродовж тижня жителі острова зможуть пересуватися ним із 12:00 до 15:00.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова: "Сьогодні прийнято рішення про заборону на в'їзд на територію острова міста Херсона. Громадянам, які лишилися на території острова, дозволено буде рухатися з 12-ї години до 15-ї.

Це зроблено з необхідністю проведення розмінування, проведення правоохоронними органами слідчих дій, а також з метою прибирання території комунальними службами.

Реклама:

З 12-ї до 15-ї години люди зможуть виходити зі своїх домівок. Коли піде повністю вода, буде визначено декілька точок, де вони зможуть питну воду, гуманітарну допомогу, продукти харчування, медичні засоби. 

Прошу поставитися до цього з розумінням і не порушувати наказ про рух на території острова".  

Деталі: Заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел діятиме з вівторка 13 червня.

ВІДЕО ДНЯ

13-19 червня комендантська година в цьому мікрорайоні діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби.

Евакуація населення триває, її проводять представники ДСНС та міської військової адміністрації.

Довідка: Корабел – мікрорайон на заході міста Херсон, що знаходиться на Карантинному острові й з іншою частиною міста сполучається трьома мостами. Він дуже постраждав від затоплення, до якого призвів підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції. 

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:35
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: