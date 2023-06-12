До району Корабел у Херсоні не пускатимуть, буде довга комендантська година
Із 13 червня до затопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС мікрорайону Корабел Херсона буде заборонено в'їзд, впродовж тижня жителі острова зможуть пересуватися ним із 12:00 до 15:00.
Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Пряма мова: "Сьогодні прийнято рішення про заборону на в'їзд на територію острова міста Херсона. Громадянам, які лишилися на території острова, дозволено буде рухатися з 12-ї години до 15-ї.
Це зроблено з необхідністю проведення розмінування, проведення правоохоронними органами слідчих дій, а також з метою прибирання території комунальними службами.
З 12-ї до 15-ї години люди зможуть виходити зі своїх домівок. Коли піде повністю вода, буде визначено декілька точок, де вони зможуть питну воду, гуманітарну допомогу, продукти харчування, медичні засоби.
Прошу поставитися до цього з розумінням і не порушувати наказ про рух на території острова".
Деталі: Заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел діятиме з вівторка 13 червня.
13-19 червня комендантська година в цьому мікрорайоні діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби.
Евакуація населення триває, її проводять представники ДСНС та міської військової адміністрації.
Довідка: Корабел – мікрорайон на заході міста Херсон, що знаходиться на Карантинному острові й з іншою частиною міста сполучається трьома мостами. Він дуже постраждав від затоплення, до якого призвів підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції.
Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні