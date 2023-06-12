Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В район Корабел в Херсоне не будут пускать, будет долгий комендантский час

Понедельник, 12 июня 2023, 17:40
В район Корабел в Херсоне не будут пускать, будет долгий комендантский час
Эвакуация с Острова в Херсоне, фото УП

С 13 июня в затопленный в результате подрыва Каховской ГЭС микрорайон Корабел Херсона будет запрещен въезд, в течение недели жители острова смогут передвигаться по нему с 12:00 до 15:00.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь: "Сегодня принято решение о запрете на въезд на территорию острова города Херсона. Гражданам, которые остались на территории Острова, разрешено будет передвигаться с 12 часов до 15 часов. 

Реклама:

Это сделано с необходимостью проведения разминирования, проведения правоохранительными органами следственных действий, а также с целью уборки территории коммунальными службами.

С 12 до 15 часов люди смогут выходить из своих домов. Когда уйдет полностью вода, будет определено несколько точек, где они смогут получить питьевую воду, гуманитарную помощь, продукты питания, медицинские средства. 

Прошу отнестись к этому с пониманием и не нарушать приказ о передвижении на территории острова".  

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Запрет на въезд в микрорайон Корабел будет действовать со вторника 13 июня.

13-19 июня комендантский час в этом микрорайоне будет действовать с 15:00 до 12:00 следующих суток.

Эвакуация населения продолжается, ее проводят представители ГСЧС и городской военной администрации.

Справка: Корабел – микрорайон на западе города Херсон, который находится на Карантинном острове и с остальной частью города соединяется тремя мостами. Он сильно пострадал от затопления, к которому привел подрыв российскими военными Каховской гидроэлектростанции.

Читайте также: "Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: