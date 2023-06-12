В район Корабел в Херсоне не будут пускать, будет долгий комендантский час

С 13 июня в затопленный в результате подрыва Каховской ГЭС микрорайон Корабел Херсона будет запрещен въезд, в течение недели жители острова смогут передвигаться по нему с 12:00 до 15:00.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь: "Сегодня принято решение о запрете на въезд на территорию острова города Херсона. Гражданам, которые остались на территории Острова, разрешено будет передвигаться с 12 часов до 15 часов.

Это сделано с необходимостью проведения разминирования, проведения правоохранительными органами следственных действий, а также с целью уборки территории коммунальными службами.

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С 12 до 15 часов люди смогут выходить из своих домов. Когда уйдет полностью вода, будет определено несколько точек, где они смогут получить питьевую воду, гуманитарную помощь, продукты питания, медицинские средства.

Прошу отнестись к этому с пониманием и не нарушать приказ о передвижении на территории острова".

Детали: Запрет на въезд в микрорайон Корабел будет действовать со вторника 13 июня.

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13-19 июня комендантский час в этом микрорайоне будет действовать с 15:00 до 12:00 следующих суток.

Эвакуация населения продолжается, ее проводят представители ГСЧС и городской военной администрации.

Справка: Корабел – микрорайон на западе города Херсон, который находится на Карантинном острове и с остальной частью города соединяется тремя мостами. Он сильно пострадал от затопления, к которому привел подрыв российскими военными Каховской гидроэлектростанции.

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