Навчання українських льотчиків на F-16 має початись цього літа – голова Міноборони Нідерландів

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що українські льотчики можуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа.

Про це, як пише "Європейська правда", Оллонгрен сказала в інтерв’ю Reuters.

Раніше Нідерланди заявляли, що мають намір розпочати підготовку українських пілотів "якомога швидше", але не уточнювали, коли таке навчання може розпочатися. "(Початок навчання – ред.) цього літа – це наша амбіція. І ми побачимо, наскільки це реалістично", – сказала очільниця Міноборони Нідерландів.

Два джерела на умовах анонімності повідомили Reuters, що навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських винищувачах МіГ.

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Міністерка додала, що "коаліція винищувачів" прагне розгорнути програму навчання льотчиків з України на F-16 протягом наступних шести місяців. Імовірним місцем навчання буде Данія, яка має необхідні авіаційні симулятори.

За словами Оллонгрен, до програми навчання льотчиків долучаться Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.

Нідерланди поки не ухвалили остаточного рішення щодо запиту Києва на надання літаків F-16, додала міністерка. Водночас, за її словами, винищувачі наблизять Україну до військового потенціалу НАТО, що "дуже важливо для майбутнього".

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"Коли війна закінчиться, Україна повинна бути здатною захистити себе, щоб стримати Росію від нових спроб. І я думаю... що українці також це розуміють. Це дуже потужна система озброєнь. Це дуже потужний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Зеленський, звичайно, знає про це", – сказала вона.

Зазвичай, щоб стати льотчиком винищувача в Нідерландах, потрібно приблизно 2,5 року. Та американський посадовець, який говорив із Reuters на умовах анонімності, сказав, що навчання базовим навичкам керування F-16 досвідченого українського льотчика може зайняти всього чотири місяці.

Нагадаємо, у травні Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли щонайменше вісім європейських країн – Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.