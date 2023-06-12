Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обучение украинских летчиков на F-16 должно начаться этим летом - глава Минобороны Нидерландов

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 18:40

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что украинские летчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 американского производства уже этим летом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Оллонгрен сказала в интервью Reuters.

Ранее Нидерланды заявляли, что намерены начать подготовку украинских пилотов "как можно скорее", но не уточняли, когда такое обучение может начаться. "(Начало обучения – ред.) этим летом – это наша амбиция. И мы увидим, насколько это реалистично", – сказала глава Минобороны Нидерландов.

Реклама:

Два источника на условиях анонимности сообщили Reuters, что обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, которые уже имеют опыт полетов на советских истребителях МиГ.

Министр добавила, что "коалиция истребителей" стремится развернуть программу обучения летчиков из Украины на F-16 в течение следующих шести месяцев. Вероятным местом обучения будет Дания, которая имеет необходимые авиационные симуляторы.

По словам Оллонгрен, к программе обучения летчиков присоединятся Бельгия и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Нидерланды пока не приняли окончательного решения по запросу Киева на предоставление самолетов F-16, добавила министр. В то же время, по ее словам, истребители приблизят Украину к военному потенциалу НАТО, что "очень важно для будущего".

"Когда война закончится, Украина должна быть способной защитить себя, чтобы сдержать Россию от новых попыток. И я думаю... что украинцы также это понимают. Это очень мощная система вооружений. Это очень мощный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Зеленский, конечно, знает об этом", – сказала она.

Обычно, чтобы стать летчиком истребителя в Нидерландах, нужно примерно 2,5 года. Но американский чиновник, который говорил с Reuters на условиях анонимности, сказал, что обучение базовым навыкам управления F-16 опытного украинского летчика может занять всего четыре месяца.

Напомним, в мае Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Темы: истребителиНидерландыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
истребители
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: