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Обучение украинских летчиков на F-16 должно начаться этим летом - глава Минобороны Нидерландов

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 18:40

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что украинские летчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 американского производства уже этим летом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Оллонгрен сказала в интервью Reuters.

Ранее Нидерланды заявляли, что намерены начать подготовку украинских пилотов "как можно скорее", но не уточняли, когда такое обучение может начаться. "(Начало обучения – ред.) этим летом – это наша амбиция. И мы увидим, насколько это реалистично", – сказала глава Минобороны Нидерландов.

Два источника на условиях анонимности сообщили Reuters, что обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, которые уже имеют опыт полетов на советских истребителях МиГ.

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Министр добавила, что "коалиция истребителей" стремится развернуть программу обучения летчиков из Украины на F-16 в течение следующих шести месяцев. Вероятным местом обучения будет Дания, которая имеет необходимые авиационные симуляторы.

По словам Оллонгрен, к программе обучения летчиков присоединятся Бельгия и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.

Нидерланды пока не приняли окончательного решения по запросу Киева на предоставление самолетов F-16, добавила министр. В то же время, по ее словам, истребители приблизят Украину к военному потенциалу НАТО, что "очень важно для будущего".

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"Когда война закончится, Украина должна быть способной защитить себя, чтобы сдержать Россию от новых попыток. И я думаю... что украинцы также это понимают. Это очень мощная система вооружений. Это очень мощный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Зеленский, конечно, знает об этом", – сказала она.

Обычно, чтобы стать летчиком истребителя в Нидерландах, нужно примерно 2,5 года. Но американский чиновник, который говорил с Reuters на условиях анонимности, сказал, что обучение базовым навыкам управления F-16 опытного украинского летчика может занять всего четыре месяца.

Напомним, в мае Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Темы: истребителиНидерландыУкраина
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