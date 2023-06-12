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Данія надсилає Україні додаткові боєприпаси, деталі не розголошують

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 18:42

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен у понеділок оголосили про відправлення Україні додаткової партії боєприпасів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Деталі нової військової допомоги Україні міністри Данії не розголошують, але уточнили, що йдеться про близько чверті мільярда данських крон (33,5 мільйона євро) боєприпасів, зокрема 2000 артилерійських снарядів.

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"Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про наступ. Він повільно починається. Україні вдалося стримати росіян на відстані. Тепер настав час відповісти тим же. Для цього потрібно, щоб у них були необхідні можливості. Це стосується і боєприпасів", – прокоментував голова МЗС Данії.

Очільник данського Міноборони додав, що уряд країни продовжує обговорення військових потреб України.

Минулого тижня, нагадаємо, Бельгія оголосила про наміри передати Україні 105-міліметрові артилерійські снаряди на суму 32,4 мільйона євро.

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Раніше західні ЗМІ повідомили, що Україна почала довгоочікувані контрнаступальні дії одразу на кількох напрямках, на тлі чого деякі західні країни почали оголошувати про додаткову військову допомогу Києву.

Теми: ДаніяУкраїназброявійна
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