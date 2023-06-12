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Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 18:55
Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції до узбережжя Одещини течією прибиває сміття, серед якого можуть бути небезпечні предмети, які не одразу можна ідентифікувати.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники застерігають: "велика вода" зірвала мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на Дніпрі та у Каховському водосховищі, що може призвести до викиду їх разом із сміттям. Вони не такі помітні, як морські міни, тож становлять значну небезпеку.

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Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією.

За 7 днів прикордонники разом з іншими Силами оборони виявили 6 мін різної модифікації, які бурхливим потоком повені викинуло на узбережжя Одещини. Більшість вибухонебезпечних предметів шляхом контрольованого підриву було знищено.

Окрім того, прикордонники фіксують, що вибухонебезпечні предмети детонують самі у воді, зіштовхуючись з іншими предметами.

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Загроза мінної небезпеки залишається високою, особливо після штормової негоди.

Дослівно: "Закликаємо громадян не нехтувати власною безпекою. В жодному разі не прибирати самостійно сміття з узбережжя, а лише після перевірки берегової смуги вибухотехніками. Бережіть себе та оточуючих!".

Теми: Одеська областьКаховська ГЕС
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