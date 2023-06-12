Минная опасность возросла на побережье Одесской области

В результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции к побережью Одесской области течением прибивает мусор, среди которого могут быть опасные предметы, которые не сразу можно идентифицировать.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники предостерегают: "большая вода" сорвала минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на Днепре и в Каховском водохранилище, что может привести к выбросу их вместе с мусором. Они не так заметны, как морские мины, поэтому представляют значительную опасность.

Сейчас большое количество мин дрейфует в воде по течению.

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За 7 дней пограничники вместе с другими Силами обороны обнаружили 6 мин различной модификации, которые бурным потоком наводнения выбросило на побережье Одесской области. Большинство взрывоопасных предметов путем контролируемого подрыва было уничтожено.

Кроме того, пограничники фиксируют, что взрывоопасные предметы детонируют сами в воде, сталкиваясь с другими предметами.

Угроза минной опасности остается высокой, особенно после штормовой непогоды.

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Дословно: "Призываем граждан не пренебрегать собственной безопасностью. Ни в коем случае не убирать самостоятельно мусор с побережья, а только после проверки береговой полосы взрывотехниками. Берегите себя и окружающих!".