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Дрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 18:55
Дрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео
Скрін з відео

Квадрокоптер української "Армії дронів" влучив по системі супутникового зв’язку окупантів і частково залишив ворога без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку.

Джерело: віцепрем'єр-міністр Михайло Федорова у Telegram, очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram

Пряма мова Федорова: "Армія дронів частково залишила росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку.

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Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92 ОМБр виявили систему супутникового зв’язку окупантів — 2 Антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Тепер це в минулому".

Деталі: За словами Федорова, ворожа техніка була знищена пострілом квадрокоптер Mavic, придбаним за кошти UNITED24.

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Теми: безпілотникиЛуганська областьХарківська областьФедоров
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