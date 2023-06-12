Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео
Понедельник, 12 июня 2023, 18:55
Квадрокоптер украинской "Армии дронов" попал по системе спутниковой связи оккупантов и частично оставил врага без связи на Сватовско-Купянском направлении.
Источник: вице-премьер-министр Михаил Федорова в Telegram, глава Луганской ОГА Артем Лысогор в Telegram
Прямая речь Федорова: "Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении.
Во время разведки бойцы ударной роты БПЛА 92 ОМБр обнаружили систему спутниковой связи оккупантов - 2 Антенны VSAT. Они позволяли россиянам оперативно обмениваться информацией. Теперь это в прошлом".
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Детали: По словам Федорова, вражеская техника была уничтожена выстрелом квадрокоптера Mavic, приобретенным за средства UNITED24.