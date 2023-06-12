Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 18:55
Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео
Скрин с видео

Квадрокоптер украинской "Армии дронов" попал по системе спутниковой связи оккупантов и частично оставил врага без связи на Сватовско-Купянском направлении.

Источник: вице-премьер-министр Михаил Федорова в Telegram, глава Луганской ОГА Артем Лысогор в Telegram

Прямая речь Федорова: "Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении.

Во время разведки бойцы ударной роты БПЛА 92 ОМБр обнаружили систему спутниковой связи оккупантов - 2 Антенны VSAT. Они позволяли россиянам оперативно обмениваться информацией. Теперь это в прошлом".

Реклама:

Детали: По словам Федорова, вражеская техника была уничтожена выстрелом квадрокоптера Mavic, приобретенным за средства UNITED24.

Темы: беспилотникиЛуганская областьХарьковская областьФедоров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
беспилотники
Украинские защитники показали, как с помощью БПЛА уничтожают вражеский Т-80
В России заявили, что Украина атаковала корабль Черноморского флота морскими дронами
В России заявили об атаке двух беспилотников в Калужской области
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: