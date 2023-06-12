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Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 18:55
Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео
Скрин с видео

Квадрокоптер украинской "Армии дронов" попал по системе спутниковой связи оккупантов и частично оставил врага без связи на Сватовско-Купянском направлении.

Источник: вице-премьер-министр Михаил Федорова в Telegram, глава Луганской ОГА Артем Лысогор в Telegram

Прямая речь Федорова: "Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении.

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Во время разведки бойцы ударной роты БПЛА 92 ОМБр обнаружили систему спутниковой связи оккупантов - 2 Антенны VSAT. Они позволяли россиянам оперативно обмениваться информацией. Теперь это в прошлом".

Детали: По словам Федорова, вражеская техника была уничтожена выстрелом квадрокоптера Mavic, приобретенным за средства UNITED24.

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Темы: беспилотникиЛуганская областьХарьковская областьФедоров
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