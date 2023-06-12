Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

Партнери України вже не мають сумнівів у тому, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської гідроелектростанції, але поки не вибудували консенсусу щодо прямої відповідальності за це Росії.

Про це в етері телемарафону в понеділок сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

Голова МЗС стверджує, що в питанні відповідальності Росії за підрив Каховської ГЕС "вибудовується консенсус", але західні ЗМІ, на його думку, неоднозначними заголовками "завдали великої шкодим правді про цю історію".

Реклама:

"Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію в бік правди", – сказав він.

Говорячи про позицію партнерів України щодо відповідальності за події на Каховській ГЕС, Кулеба уточнив, що в них "немає сумнівів, що це не Україна зробила".

"Логіка така: в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу чи вони хотіли щось менше зробити і щось пішло не за планом – це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки", – пояснив він.

ВІДЕО ДНЯ

"Але те, що це справа рук Росії – тут, як я сказав, вибудовується консенсус", – додав міністр.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС стався в ніч проти 6 червня. Українська сторона стверджує, що Росія підірвала машинну залу станції, що призвело до прориву греблі й затоплення території по обидва боки Дніпра в Херсонській області.