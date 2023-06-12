Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

Партнеры Украины уже не сомневаются в том, что Украина не совершала действий, которые привели к прорыву плотины Каховской гидроэлектростанции, но пока не выстроили консенсус относительно прямой ответственности за это России.

Об этом в эфире телемарафона в понедельник сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

Глава МИД утверждает, что в вопросе ответственности России за подрыв Каховской ГЭС "выстраивается консенсус", но западные СМИ, по его мнению, неоднозначными заголовками "нанесли большой вред правде об этой истории".

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"Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды", – сказал он.

Говоря о позиции партнеров Украины относительно ответственности за события на Каховской ГЭС, Кулеба уточнил, что у них "нет сомнений, что это не Украина сделала".

"Логика такова: в любом случае виновата Россия, поскольку подрыв является результатом именно российской агрессии против Украины. А планировался ли подрыв именно такого масштаба или они хотели что-то меньше сделать и что-то пошло не по плану – это еще не установлено, здесь еще сохраняются разные мнения", – пояснил он.

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"Но то, что это дело рук России – здесь, как я сказал, выстраивается консенсус", – добавил министр.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Украинская сторона утверждает, что Россия взорвала машинный зал станции, что привело к прорыву плотины и затоплению территории по обе стороны Днепра в Херсонской области.