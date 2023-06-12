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Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 19:48

Партнеры Украины уже не сомневаются в том, что Украина не совершала действий, которые привели к прорыву плотины Каховской гидроэлектростанции, но пока не выстроили консенсус относительно прямой ответственности за это России.

Об этом в эфире телемарафона в понедельник сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

Глава МИД утверждает, что в вопросе ответственности России за подрыв Каховской ГЭС "выстраивается консенсус", но западные СМИ, по его мнению, неоднозначными заголовками "нанесли большой вред правде об этой истории".

"Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды", – сказал он.

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Говоря о позиции партнеров Украины относительно ответственности за события на Каховской ГЭС, Кулеба уточнил, что у них "нет сомнений, что это не Украина сделала".

"Логика такова: в любом случае виновата Россия, поскольку подрыв является результатом именно российской агрессии против Украины. А планировался ли подрыв именно такого масштаба или они хотели что-то меньше сделать и что-то пошло не по плану – это еще не установлено, здесь еще сохраняются разные мнения", – пояснил он.

"Но то, что это дело рук России – здесь, как я сказал, выстраивается консенсус", – добавил министр.

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Напомним, подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Украинская сторона утверждает, что Россия взорвала машинный зал станции, что привело к прорыву плотины и затоплению территории по обе стороны Днепра в Херсонской области.

Темы: Каховская ГЭСКулеба ДмитрийЗападРосcия
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