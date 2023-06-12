У затопленій Голій Пристані окупанти евакуюють українців лише за хабар – Генштаб

Окупанти в затопленій Голій Пристані на Херсонщини дозволяють евакуацію українців лише після отримання хабара.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабара. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка".

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Деталі: Генштаб повідомляє, що місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого Криму та російського Краснодару.