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У затопленій Голій Пристані окупанти евакуюють українців лише за хабар – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 19:49
У затопленій Голій Пристані окупанти евакуюють українців лише за хабар – Генштаб
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

Окупанти в затопленій Голій Пристані на Херсонщини дозволяють евакуацію українців лише після отримання хабара. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабара. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка". 

Деталі: Генштаб повідомляє, що місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого Криму та російського Краснодару.

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Теми: Херсонська областьевакуаціяхабарГенштаб
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