В затопленной Голой Пристани оккупанты эвакуируют украинцев только за взятку – Генштаб

Оккупанты в затопленной Голой Пристани на Херсонщине позволяют эвакуацию украинцев только после получения взятки.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты позволяют эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца".

Детали: Генштаб сообщает, что местных жителей переселяют во временно оккупированный Крым и российский Краснодар.

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