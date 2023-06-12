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В затопленной Голой Пристани оккупанты эвакуируют украинцев только за взятку – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 19:49
В затопленной Голой Пристани оккупанты эвакуируют украинцев только за взятку – Генштаб
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

Оккупанты в затопленной Голой Пристани на Херсонщине позволяют эвакуацию украинцев только после получения взятки. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты позволяют эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца". 

Детали: Генштаб сообщает, что местных жителей переселяют во временно оккупированный Крым и российский Краснодар.

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Темы: Херсонская областьэвакуациявзяткаГенштаб
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