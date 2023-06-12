В затопленной Голой Пристани оккупанты эвакуируют украинцев только за взятку – Генштаб
Понедельник, 12 июня 2023, 19:49
Оккупанты в затопленной Голой Пристани на Херсонщине позволяют эвакуацию украинцев только после получения взятки.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты позволяют эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца".
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Детали: Генштаб сообщает, что местных жителей переселяют во временно оккупированный Крым и российский Краснодар.