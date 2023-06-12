У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів через "відпустки" – Генштаб
Понеділок, 12 червня 2023, 20:07
У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів, яким припинили відпустки.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Помічено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом".
Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.
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