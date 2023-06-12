Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів через "відпустки" – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 20:07
У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів через відпустки – Генштаб
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів, яким припинили відпустки. 

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Помічено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом".

Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. 

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольвійнаарміяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Маріуполь
"Я більше не кажу "доброго ранку". Невигадані історії від маріупольця
У Маріуполі окупанти влаштували дебош і спалили будинок – Андрющенко
В окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі "Азовсталі"
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:35
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: