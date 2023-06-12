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У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів через "відпустки" – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 20:07
У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів через відпустки – Генштаб
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів, яким припинили відпустки. 

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Помічено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом".

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Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. 

Теми: МаріупольвійнаарміяРосія
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