В Мариуполе и Новоазовске дезертировали десятки оккупантов из-за "отпусков" - Генштаб
Понедельник, 12 июня 2023, 20:07
В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 оккупантов, которым прекратили отпуска.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством".
Детали: Кроме того, по информации Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно оставляют боевые позиции.
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