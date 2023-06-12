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В Мариуполе и Новоазовске дезертировали десятки оккупантов из-за "отпусков" - Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 20:07
В Мариуполе и Новоазовске дезертировали десятки оккупантов из-за отпусков - Генштаб
МОБИЛИЗОВАННЫЕ РОССИЯНЕ. ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 оккупантов, которым прекратили отпуска. 

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "Отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством".

Детали: Кроме того, по информации Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно оставляют боевые позиции.

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Темы: МариупольвойнаармияРосcия
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