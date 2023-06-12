Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місія ООН чекає гарантій від РФ, щоб вирушити на підтоплене лівобережжя Херсонщини – Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 20:15

ООН готова надіслати спеціальну місію для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжя Херсонщини, для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі єдиного марафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

Кулеба розповів, що на цей час Організація об’єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста вже почали постачати гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі Херсонської області. 

Він також розповів, що вже сформована місія ООН, готова вирушити на лівий берег Дніпра, але для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони. 

Реклама:

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли минулого четверга з ООН… така місія сформована, вони надіслали запит на отримання гарантій безпеки Україні і Росії. Україна такі гарантії миттєво надала. Росія наразі відповідь не надала", – зазначив Дмитро Кулеба. 

Він повідомив також, що в Україну на цей час вже доставили вантажі від 12 з 19 країн, які виділили допомогу Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Каховська ГЕСООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Каховська ГЕС
Вже 12 країн надіслали допомогу в Україну на тлі підриву Каховської ГЕС – Кулеба
Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС
Підрив ГЕС: у Херсоні знайшли ще двох загиблих від повені - влада
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:35
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: