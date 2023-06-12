Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Місія ООН чекає гарантій від РФ, щоб вирушити на підтоплене лівобережжя Херсонщини – Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 20:15

ООН готова надіслати спеціальну місію для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжя Херсонщини, для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі єдиного марафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

Кулеба розповів, що на цей час Організація об’єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста вже почали постачати гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі Херсонської області. 

Реклама:

Він також розповів, що вже сформована місія ООН, готова вирушити на лівий берег Дніпра, але для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони. 

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли минулого четверга з ООН… така місія сформована, вони надіслали запит на отримання гарантій безпеки Україні і Росії. Україна такі гарантії миттєво надала. Росія наразі відповідь не надала", – зазначив Дмитро Кулеба. 

Він повідомив також, що в Україну на цей час вже доставили вантажі від 12 з 19 країн, які виділили допомогу Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.  

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Каховська ГЕСООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Каховська ГЕС
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: