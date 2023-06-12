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Миссия ООН ждет гарантий от РФ, чтобы отправиться на подтопленное левобережье Херсонщины – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 20:15

ООН готова направить специальную миссию для помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины, для этого ожидают гарантий безопасности от российской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире единого марафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, что в настоящее время Организация объединенных наций и Международный комитет Красного Креста уже начали поставлять гуманитарную помощь пострадавшему населению на правобережье Херсонской области.

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Он также рассказал, что уже сформирована миссия ООН, готовая отправиться на левый берег Днепра, но для этого ожидают гарантий безопасности от российской стороны.

"Согласно нашей договоренности, которой мы достигли в прошлый четверг с ООН... такая миссия сформирована, они направили запрос на получение гарантий безопасности Украине и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила. Россия пока ответ не предоставила", – отметил Дмитрий Кулеба.

Он сообщил также, что в Украину уже доставили грузы от 12 из 19 стран, которые выделили помощь Украине для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС.

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Темы: Каховская ГЭСООНРосcия
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