Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миссия ООН ждет гарантий от РФ, чтобы отправиться на подтопленное левобережье Херсонщины – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 20:15

ООН готова направить специальную миссию для помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины, для этого ожидают гарантий безопасности от российской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире единого марафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, что в настоящее время Организация объединенных наций и Международный комитет Красного Креста уже начали поставлять гуманитарную помощь пострадавшему населению на правобережье Херсонской области.

Он также рассказал, что уже сформирована миссия ООН, готовая отправиться на левый берег Днепра, но для этого ожидают гарантий безопасности от российской стороны.

Реклама:

"Согласно нашей договоренности, которой мы достигли в прошлый четверг с ООН... такая миссия сформирована, они направили запрос на получение гарантий безопасности Украине и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила. Россия пока ответ не предоставила", – отметил Дмитрий Кулеба.

Он сообщил также, что в Украину уже доставили грузы от 12 из 19 стран, которые выделили помощь Украине для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Каховская ГЭСООНРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Каховская ГЭС
Уже 12 стран прислали помощь Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС – Кулеба
Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС
Подрыв ГЕС: в Херсоне нашли еще двух погибших от наводнения - власти
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: