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Сенцова повысили в звании

Евгений КизиловПонедельник, 12 июня 2023, 20:50
Сенцова повысили в звании
олег сенцов, фото из его соцсетей

Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову присвоили звание младший лейтенант.

Источник: Сенцов в Facebook

Прямая речь: "Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы выполним свою работу. Честь имею!"

Детали: Судя по фото приказа, прежнее звание Сенцова было "младший сержант". Приказ о его повышении был издан 5 июня.

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Что предшествовало: На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов обнародовал фотографию в военном камуфляже и призвал всех защищать страну.

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Темы: СенцовВооруженные силывойна
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