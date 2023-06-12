Сенцова повысили в звании

Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову присвоили звание младший лейтенант.

Источник: Сенцов в Facebook

Прямая речь: "Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы выполним свою работу. Честь имею!"

Реклама:

Детали: Судя по фото приказа, прежнее звание Сенцова было "младший сержант". Приказ о его повышении был издан 5 июня.

Что предшествовало: На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов обнародовал фотографию в военном камуфляже и призвал всех защищать страну.