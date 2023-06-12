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З трьох деокупованих населених пунктів евакуйовано 11 людей – Донецька ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 21:06
З трьох деокупованих населених пунктів евакуйовано 11 людей – Донецька ОВА
Скрін з мапи deepstate

З деокупованих Благодатного, Сторожового та Нескучного на Донеччині евакуйовано 11 людей.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Зараз я можу повідомити, що станом на 18:00 з Благодатного евакуйовано три особи – всі дорослі. Сторожове – 7 осіб (евакуйовано - ред.), з них одна особа з обмеженим тілорухом, Нескучне – одна жінка, також з інвалідністю". 

Деталі: Він додав, що місця для евакуйованих були підготовлені заздалегідь. Одна людина перебуватиме на території Донеччини, інших – забрали до себе родичі.

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За його словами, зараз триває зачистка цих населених пунктів, потім будуть розмінування і стабілізаційні заходи.

Кириленко повідомив, що деокуповані населені пункти зруйновані приблизно на 75%.

Пряма мова: "Це приватний житловий сектор. Якщо мені дають цифру 370 будинків (у звіті - ред.), то там (насправді - ред.) лишається трохи менше 50 більш-менш вцілілих будинків. В першу чергу – евакуювати людей, надати медичну допомогу, харчування".

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Більше деталей: На уточнучнююче питання, чи всіх жителів евакуйовано, Кириленко відповів: "Всіх, хто є там. Застосовуємо різні засоби: вмовляння, пояснення всього, що буде відбуватись надалі".

Теми: евакуаціядеокупаціяконтрнаступДонецька область
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