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С трех деоккупированных населенных пунктов эвакуированы 11 человек – Донецкая ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 21:06
С трех деоккупированных населенных пунктов эвакуированы 11 человек – Донецкая ОВА
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Из деоккупированных Благодатного, Сторожевого и Нескучного в Донецкой области эвакуированы 11 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Сейчас я могу сообщить, что по состоянию на 18:00 из Благодатного эвакуированы три человека - все взрослые. Сторожевое - 7 человек (эвакуированы - ред.), из них один человек с ограниченным тилорухом, Нескучное - одна женщина, также с инвалидностью". 

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Детали: Он добавил, что места для эвакуированных были подготовлены заранее. Один человек будет находиться на территории Донецкой области, других - забрали к себе родственники.

По его словам, сейчас идет зачистка этих населенных пунктов, затем будут разминирование и стабилизационные мероприятия.

Кириленко сообщил, что деоккупированные населенные пункты разрушены примерно на 75%.

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Прямая речь: "Это частный жилой сектор. Если мне дают цифру 370 домов (в отчете - ред.), то там (на самом деле - ред.) остается чуть меньше 50 более-менее уцелевших домов. В первую очередь - эвакуировать людей, оказать медицинскую помощь, питание".

Больше деталей: На уточняющий вопрос, все ли жители эвакуированы, Кириленко ответил: "Всех, кто есть там. Применяем различные средства: уговоры, объяснения всего, что будет происходить в дальнейшем".

Темы: эвакуациядеоккупацияконтрнаступлениеДонецкая область
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