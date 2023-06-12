Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у дебютному матчі Реброва

Збірна України з футболу зіграла внічию проти Німеччини у першому матчі Сергія Реброва на посаді головного тренера команди.

Джерело: Суспільне

Деталі: Поєдинок закінчився рахунком 3:3. Цей матч був для українців першим після призначення Реброва новим головним тренером команди.

"Суспільне" повідомляє, що Україна проводила гру у Бремені як частину підготовки до червневих поєдинків у відборі на Євро-2024.

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Для збірної Німеччини ця гра була 1000-ю в історії.