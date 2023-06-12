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Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у дебютному матчі Реброва

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 21:27
Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у дебютному матчі Реброва
ФОТО УАФ

Збірна України з футболу зіграла внічию проти Німеччини у першому матчі Сергія Реброва на посаді головного тренера команди.

Джерело: Суспільне 

Деталі: Поєдинок закінчився рахунком 3:3. Цей матч був для українців першим після призначення Реброва новим головним тренером команди. 

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"Суспільне" повідомляє, що Україна проводила гру у Бремені як частину підготовки до червневих поєдинків у відборі на Євро-2024. 

Для збірної Німеччини ця гра була 1000-ю в історії.

Теми: футболспорт
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