Ребров став головним тренером української збірної з футболу
Середа, 7 червня 2023, 12:56
Українська асоціація з футболу повідомила, що Сергій Ребров очолив збірну України з футболу.
Джерело: УАФ у Facebook
Дослівно: "Офіційно. Сергій Ребров – головний тренер збірної України! Вітаємо Легенду! Бажаємо успіху!"
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Деталі: В УАФ поки не повідомили подробиці контракту з Ребровим.
Що було раніше:
- 12 січня 2023 року Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.
- Також на початку січня співрозмовники УП в УАФ повідомляли, що Ребров попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежало від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.
- Останнє місце роботи Реброва на посаді головного тренера - ФК Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів.
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