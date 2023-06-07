Ребров став головним тренером української збірної з футболу

Українська асоціація з футболу повідомила, що Сергій Ребров очолив збірну України з футболу.

Джерело: УАФ у Facebook

Дослівно: "Офіційно. Сергій Ребров – головний тренер збірної України! Вітаємо Легенду! Бажаємо успіху!"

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Деталі: В УАФ поки не повідомили подробиці контракту з Ребровим.

Що було раніше:

12 січня 2023 року Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.

Також на початку січня співрозмовники УП в УАФ повідомляли, що Ребров попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежало від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.

Останнє місце роботи Реброва на посаді головного тренера - ФК Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів.