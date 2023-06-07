Ребров став головним тренером української збірної з футболу

Українська асоціація з футболу повідомила, що Сергій Ребров очолив збірну України з футболу.

Джерело: УАФ у Facebook

Дослівно: "Офіційно. Сергій Ребров – головний тренер збірної України! Вітаємо Легенду! Бажаємо успіху!"

Деталі: В УАФ поки не повідомили подробиці контракту з Ребровим.

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