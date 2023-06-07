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Ребров став головним тренером української збірної з футболу

Станіслав ПогоріловСереда, 7 червня 2023, 12:56
Ребров став головним тренером української збірної з футболу
Сергій Ребров, ФОТО: ФК АЛЬ-АХЛІ.

Українська асоціація з футболу повідомила, що Сергій Ребров очолив збірну України з футболу.

Джерело: УАФ у Facebook

Дослівно: "Офіційно. Сергій Ребров – головний тренер збірної України! Вітаємо Легенду! Бажаємо успіху!"

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Деталі: В УАФ поки не повідомили подробиці контракту з Ребровим.

Що було раніше:

  • 12 січня 2023 року Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.
  • Також на початку січня співрозмовники УП в УАФ повідомляли, що Ребров попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежало від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.
  • Останнє місце роботи Реброва на посаді головного тренера - ФК Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Теми: футболУкраїна
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