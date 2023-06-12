Сборная Украины сыграла вничью с Германией в дебютном матче Реброва

Сборная Украины по футболу сыграла вничью против Германии в первом матче Сергея Реброва на посту главного тренера команды.

Источник: Суспильне

Детали: Поединок закончился со счетом 3:3. Этот матч был для украинцев первым после назначения Реброва новым главным тренером команды.

"Суспильне" сообщает, что Украина проводила игру в Бремене как часть подготовки к июньским поединкам в отборе на Евро-2024.

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Для сборной Германии эта игра была 1000-й в истории.