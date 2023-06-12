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Сборная Украины сыграла вничью с Германией в дебютном матче Реброва

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 21:27
Сборная Украины сыграла вничью с Германией в дебютном матче Реброва
ФОТО УАФ

Сборная Украины по футболу сыграла вничью против Германии в первом матче Сергея Реброва на посту главного тренера команды.

Источник: Суспильне 

Детали: Поединок закончился со счетом 3:3. Этот матч был для украинцев первым после назначения Реброва новым главным тренером команды. 

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"Суспильне" сообщает, что Украина проводила игру в Бремене как часть подготовки к июньским поединкам в отборе на Евро-2024. 

Для сборной Германии эта игра была 1000-й в истории.

Темы: футболспорт
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