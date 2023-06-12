Сборная Украины сыграла вничью с Германией в дебютном матче Реброва
Понедельник, 12 июня 2023, 21:27
Сборная Украины по футболу сыграла вничью против Германии в первом матче Сергея Реброва на посту главного тренера команды.
Источник: Суспильне
Детали: Поединок закончился со счетом 3:3. Этот матч был для украинцев первым после назначения Реброва новым главным тренером команды.
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"Суспильне" сообщает, что Украина проводила игру в Бремене как часть подготовки к июньским поединкам в отборе на Евро-2024.
Для сборной Германии эта игра была 1000-й в истории.