Глава МЗС Латвії розповів, чого чекати від саміту у Вільнюсі

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс застеріг Україну від завищених очікувань з приводу рішень саміту НАТО у Вільнюсі щодо її майбутнього вступу до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Рінкевичс сказав, що був би обережним з очікуваннями, що саміт стане "історичним".

"По-перше, у Вільнюсі не буде рішення про те щоб запросити Україну до членства в НАТО. Я сподіваюся, це ясно, і зараз нам не потрібно жодних ілюзій про таку можливість. Натомість, що ми хочемо тримати – то це дуже конкретну і дуже практичний і дуже детальний опис того, як, коли та що саме повинні зробити з одного боку Альянс, а з іншого боку Україна для того, щоби ваша країна стала повноправним членом Альянсу дуже-дуже скоро", – зазначив глава МЗС Латвії.

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Він додав, що його особисті очікування – що Україна має отримати щось більше, аніж просто чіткий сигнал про членство, що було ще у рішенні Бухарестського саміту 2008 року.

"Тому потрібна також чітка дорожня карта, з відповідями на питання "як" та "коли". Але проблема в тому, що у нас є 31 держава-член НАТО, і звісно у такій великій організації є дуже різні погляди", – зазначив він.

Рінкевичас додав, що Латвія завжди підтримувала членство України у НАТО настільки швидко, наскільки це можливо.