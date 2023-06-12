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Глава МИД Латвии рассказал, чего ждать от саммита в Вильнюсе

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 21:46

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предостерег Украину от завышенных ожиданий по поводу решений саммита НАТО в Вильнюсе относительно ее будущего вступления в Альянс.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ринкевичс сказал, что был бы осторожным с ожиданиями, что саммит станет "историческим".

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"Во-первых, в Вильнюсе не будет решения о том, чтобы пригласить Украину к членству в НАТО. Я надеюсь, это ясно, и сейчас нам не нужно никаких иллюзий о такой возможности. Зато, что мы хотим получить – то это очень конкретное, практическое и очень детальное описание того, как, когда и что именно должны сделать с одной стороны Альянс, а с другой стороны Украина для того, чтобы ваша страна стала полноправным членом Альянса очень-очень скоро", – отметил глава МИД Латвии.

Он добавил, что его личные ожидания – что Украина должна получить нечто большее, чем просто четкий сигнал о членстве, что было еще в решении Бухарестского саммита 2008 года.

"Поэтому нужна также четкая дорожная карта, с ответами на вопросы "как" и "когда". Но проблема в том, что у нас есть 31 государство-член НАТО, и конечно в такой большой организации есть очень разные взгляды", – отметил он.

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Ринкевичас добавил, что Латвия всегда поддерживала членство Украины в НАТО настолько быстро, насколько это возможно.

Темы: ЛатвияНАТОУкраина
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