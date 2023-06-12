Блінкен: Успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів

Сполучені Штати впевнені в успішності контрнаступу України, який, як вони вважають, посилить позиції Києва на будь-яких майбутніх переговорах щодо завершення війни з Росією.

Про це на пресконференції в понеділок у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент "Європейської правди".

Блінкен зауважив, що "йдеться про найперші дні" українського наступу, тож надто рано говорити, до чого він може призвести.

"Але важливо розуміти, що в результаті підтримки України понад 50 державами, а також мужності й стійкості українського народу та українських військових ми впевнені, що вони й надалі матимуть успіх у тому, що прагнуть досягти – повернути територію, яку в них захопила Росія", – підкреслив він.

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За словами державного секретаря США, підтримка України з боку західних союзників у довгостроковій перспективі спрямована на встановлення миру, який має бути "справедливим і міцним".

"Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі це може насправді наблизити мир, а не віддалити його", – додав Блінкен.

Саме тому, сказав держсекретар, США продовжать "максимізувати нашу підтримку Україні зараз, щоб вона могла досягти успіху на полі бою", а також працюватимуть над іншими формами підтримки, аби дозволити Україні стати успішною державою.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня телеканал CNN з посиланням на американських високопосадовців повідомляв, що українські війська досягли перших успіхів внаслідок прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута, однак зазнали при цьому значних втрат.

Крім того, за даними розвідувального центру сил оборони Естонії, активність бойових дій в Україні значно зросла, а українські Збройні сили атакують одразу на кількох напрямках.