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Блінкен: Успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 21:48

Сполучені Штати впевнені в успішності контрнаступу України, який, як вони вважають, посилить позиції Києва на будь-яких майбутніх переговорах щодо завершення війни з Росією.

Про це на пресконференції в понеділок у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент "Європейської правди".

Блінкен зауважив, що "йдеться про найперші дні" українського наступу, тож надто рано говорити, до чого він може призвести.

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"Але важливо розуміти, що в результаті підтримки України понад 50 державами, а також мужності й стійкості українського народу та українських військових ми впевнені, що вони й надалі матимуть успіх у тому, що прагнуть досягти – повернути територію, яку в них захопила Росія", – підкреслив він.

За словами державного секретаря США, підтримка України з боку західних союзників у довгостроковій перспективі спрямована на встановлення миру, який має бути "справедливим і міцним".

"Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі це може насправді наблизити мир, а не віддалити його", – додав Блінкен.

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Саме тому, сказав держсекретар, США продовжать "максимізувати нашу підтримку Україні зараз, щоб вона могла досягти успіху на полі бою", а також працюватимуть над іншими формами підтримки, аби дозволити Україні стати успішною державою.

Минулого тижня телеканал CNN з посиланням на американських високопосадовців повідомляв, що українські війська досягли перших успіхів внаслідок прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута, однак зазнали при цьому значних втрат.

Крім того, за даними розвідувального центру сил оборони Естонії, активність бойових дій в Україні значно зросла, а українські Збройні сили атакують одразу на кількох напрямках.

Теми: контрнаступУкраїнаСШАПутін
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