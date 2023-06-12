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Блинкен: Успешное контрнаступление Украины может вынудить Путина к переговорам

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 21:48

Соединенные Штаты уверены в успешности контрнаступления Украины, которое, как они считают, усилит позиции Киева на любых будущих переговорах по завершению войны с Россией.

Об этом на пресс-конференции в понедельник в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент "Европейской правды".

Блинкен отметил, что "речь идет о самых первых днях" украинского наступления, поэтому слишком рано говорить, к чему оно может привести.

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"Но важно понимать, что в результате поддержки Украины более 50 государствами, а также мужества и стойкости украинского народа и украинских военных мы уверены, что они и в дальнейшем будут иметь успех в том, что стремятся достичь – вернуть территорию, которую у них захватила Россия", – подчеркнул он.

По словам государственного секретаря США, поддержка Украины со стороны западных союзников в долгосрочной перспективе направлена на установление мира, который должен быть "справедливым и прочным".

"Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это может на самом деле приблизить мир, а не отдалить его", – добавил Блинкен.

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Именно поэтому, сказал госсекретарь, США продолжат "максимизировать нашу поддержку Украине сейчас, чтобы она могла достичь успеха на поле боя", а также будут работать над другими формами поддержки, чтобы позволить Украине стать успешным государством.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что украинские войска достигли первых успехов в результате прорыва линии обороны России в районе Бахмута, однако понесли при этом значительные потери.

Кроме того, по данным разведывательного центра сил обороны Эстонии, активность боевых действий в Украине значительно возросла, а украинские Вооруженные силы атакуют сразу на нескольких направлениях.

Темы: контрнаступлениеУкраинаСШАПутин
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