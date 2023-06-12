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Росіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 21:58
Росіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
фото прокуратури

Російські військові завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік, який косив траву на футбольному полі, та двоє осіб дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "12 червня росіяни завдали ударів по північному регіону. На цей раз під приціл військ РФ потрапило м. Костянтинівка, яке вони, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії.

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На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву".

Деталі: Крім того, снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та подряпин дістали 38-річний чоловік та 85-річна жінка. Також пошкоджено фасади приватних домоволодінь.

 
 

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Теми: Донецька областьжертвиобстріл
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