Росіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені

Російські військові завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік, який косив траву на футбольному полі, та двоє осіб дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "12 червня росіяни завдали ударів по північному регіону. На цей раз під приціл військ РФ потрапило м. Костянтинівка, яке вони, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії.

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На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву".

Деталі: Крім того, снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та подряпин дістали 38-річний чоловік та 85-річна жінка. Також пошкоджено фасади приватних домоволодінь.