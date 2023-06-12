Россияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Понедельник, 12 июня 2023, 21:58
Российские военные нанесли удары по Константиновке Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, который косил траву на футбольном поле, и два человека получили ранения.
Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook
Дословно: "12 июня россияне нанесли удары по северному региону. На этот раз под прицел войск РФ попал г. Константиновка, который они, вероятно, обстреляли из ствольной артиллерии.
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На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, который косил траву".
Детали: Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина. Также повреждены фасады частных домовладений.
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