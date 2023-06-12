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Россияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 21:58
Россияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
фото прокуратуры

Российские военные нанесли удары по Константиновке Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, который косил траву на футбольном поле, и два человека получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно: "12 июня россияне нанесли удары по северному региону. На этот раз под прицел войск РФ попал г. Константиновка, который они, вероятно, обстреляли из ствольной артиллерии.

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На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, который косил траву".

Детали: Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина. Также повреждены фасады частных домовладений.

 
 
 

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Темы: Донецкая областьжертвыобстрел
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