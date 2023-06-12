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Россияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 21:58
Россияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
фото прокуратуры

Российские военные нанесли удары по Константиновке Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, который косил траву на футбольном поле, и два человека получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно: "12 июня россияне нанесли удары по северному региону. На этот раз под прицел войск РФ попал г. Константиновка, который они, вероятно, обстреляли из ствольной артиллерии.

На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, который косил траву".

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Детали: Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина. Также повреждены фасады частных домовладений.

 
 
 

Темы: Донецкая областьжертвыобстрел
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