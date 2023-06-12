Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
Скрін з відеозвернення 12 червня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки головнокомандувача, на якому, зокрема, заслухали доповідь щодо успіхів ЗСУ та потреб у посиленні на фронті.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку. Ключові доповіді – від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші, найгарячіші: "Хортиця" і "Таврія".

Реклама:

Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках".

Деталі: Президент уточнив, що генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповіли про успіхи, про те, які точки фронту потребують посилення. 

Також була доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки – щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку.  

Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території! Дякую і за вагоме поповнення нашого обмінного фонду".

Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: