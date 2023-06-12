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Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
Скрін з відеозвернення 12 червня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки головнокомандувача, на якому, зокрема, заслухали доповідь щодо успіхів ЗСУ та потреб у посиленні на фронті.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку. Ключові доповіді – від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші, найгарячіші: "Хортиця" і "Таврія".

Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках".

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Деталі: Президент уточнив, що генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповіли про успіхи, про те, які точки фронту потребують посилення. 

Також була доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. 

Пряма мова: "Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки – щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку.  

ВІДЕО ДНЯ

Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території! Дякую і за вагоме поповнення нашого обмінного фонду".

Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступдеокупація
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