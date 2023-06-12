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Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
скрин из видеообращения 12 июня

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором, в частности, заслушали доклад об успехах ВСУ и потребностях в усилении на фронте.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Ключевые доклады - от командующих оперативных направлений, которые важнейшие, самые горячие: "Хортица" и "Таврия".

Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная - дожди нашу задачу усложняют, - но все равно крепость наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях".

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Детали: Президент уточнил, что генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили об успехах, о том, какие точки фронта нуждаются в усилении. 

Также был доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по общей ситуации, МВД и СБУ - по стабилизационным мероприятиям на деоккупированных территориях. 

Прямая речь: "Очень активно работаем с поставками необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки - о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут - увеличиваем наш контроль на этом направлении.  

ВИДЕО ДНЯ

Спасибо нашим ребятам за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на только что деоккупированной территории! Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда".

Темы: Зеленскийвойнаконтрнаступлениедеоккупация
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