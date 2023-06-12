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Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 22:44

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, Макрон заявив у понеділок на пресконференції з лідерами Німеччини та Польщі.

"Український контрнаступ триває вже кілька днів. Він має тривати кілька тижнів або й кілька місяців. Ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, щоб потім ми могли розпочати фазу переговорів за належних умов", – сказав президент Франції.

У своїй заяві для журналістів Макрон заявив про європейську "єдність" на тлі російського агресора в Україні, а також підтвердив "беззастережну підтримку України" з боку Франції та об'єднаних країн Європи.

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"Ми забезпечимо, щоб Росія не вийшла переможницею (з війни – ред.), але також і щоб вона не змогла повторити (цю війну- ред.)", – підкреслив він.

Як повідомлялось, зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Польщі Анджея Дуди та президента Франції Емманюеля Макрона була присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.

Теми: МакронконтрнаступвійнаФранція
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