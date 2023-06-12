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Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 22:44

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, Макрон заявил в понедельник на пресс-конференции с лидерами Германии и Польши.

"Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Оно должно длиться несколько недель или даже несколько месяцев. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях", – сказал президент Франции.

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В своем заявлении для журналистов Макрон заявил о европейском "единстве" на фоне российского агрессора в Украине, а также подтвердил "безоговорочную поддержку Украины" со стороны Франции и объединенных стран Европы.

"Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей (из войны – ред.), но также и чтобы она не смогла повторить (эту войну – ред.)", – подчеркнул он.

Как сообщалось, встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Польши Анджея Дуды и президента Франции Эмманюэля Макрона была посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита Альянса в июле.

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Темы: МакронконтрнаступлениевойнаФранция
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