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Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 23:09

Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс допускає розпад Російської Федерації через наслідки війни, але вважає, що можливі багато інших сценаріїв.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді" на запитання про те, як він бачить майбутнє повоєнної Росії. 

"Однозначно, Росія буде існувати і надалі. Я не знаю, наскільки великою вона буде за розміром. Чи буде вона більш імперіалістичною, більш агресивною, чи більш демократичною. Цього я не знаю. Але те, що я бачу – на жаль, не дає мені багато підстав для оптимізму", – зазначив Рінкевичс. 

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З його спостережень, зараз більшість росіян підтримують війну і не помітно, щоби влада Кремля ослабла. Водночас, з новими воєнними успіхами України у РФ вочевидь зростатиме усвідомлення, що Москва програє і хтось за це відповідальний. 

"Але ми не знаємо, чи не призведе це до того, що Росія просто прагнутиме помсти. Що вони просто перегрупуються і будуть мститися. Чи це призведе до руйнування тієї Росії, яку ми знаємо, її поділ на менші шматки… Я не впевнений. Я вважаю, що наразі можливими є багато сценаріїв. І я би був дуже-дуже обережний у будь-яких прогнозах", – зазначив Рінкевичс.

Він додав, що, як майбутній президент, готуватиметься до будь-яких сценаріїв.

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"Переможена, принижена Росія, яка прагне помсти – це дуже небезпечний сценарій. Росія, яка розвалюється – також небезпечний сценарій. Що буде з ядерною зброєю? Що  відбудеться з людьми, які можуть почати конфлікт всередині Росії – наприклад, громадянську війну. Або якщо шматки колишньої Росії почнуть війну один з одним. Або… Словом, ми досі маємо кордон з Росією, тому це також небезпечний сценарій.

А ще можливий сценарій, коли Росія просто оголосить, що вона перемогла і буде намагатися переконати суспільство у тому, що треба йти далі", – допустив Рінкевичс.

На його думку, у кращому випадку Росія могла би піти шляхом повоєнної Німеччини і поступово демократизуватися, але він не дуже вірить, що це можливо, тому що РФ буде у зовсім іншій ситуації, аніж Німеччина після капітуляції Третього Рейху. 

"Я би не виключав жоден ці сценаріїв. Однак ми маємо бути дуже-дуже обережними. І всі це сценарії  змушуватимуть президентів і прем’єрів у державах-сусідах і не тільки у сусідах бути напоготові вдень і вночі", – підсумував він.

Дивіться повне інтерв’ю на Youtube-каналі "ЄвроПравди".  

Теми: РосіяЛатвія
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