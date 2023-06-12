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Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 23:09

Министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допускает распад Российской Федерации из-за последствий войны, но считает, что возможны многие другие сценарии.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде" на вопрос о том, как он видит будущее послевоенной России.

"Однозначно, Россия будет существовать и в дальнейшем. Я не знаю, насколько большой она будет по размеру. Будет ли она более империалистической, более агрессивной, или более демократичной. Этого я не знаю. Но то, что я вижу – к сожалению, не дает мне много оснований для оптимизма", – отметил Ринкевичс.

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По его наблюдениям, сейчас большинство россиян поддерживают войну и не заметно, чтобы власть Кремля ослабла. В то же время, с новыми военными успехами Украины в РФ очевидно будет расти осознание, что Москва проигрывает и кто-то за это ответственен.

"Но мы не знаем, не приведет ли это к тому, что Россия просто будет стремиться к мести. Что они просто перегруппируются и будут мстить. Приведет ли это к разрушению той России, которую мы знаем, ее распаду на меньшие куски... Я не уверен. Я считаю, что сейчас возможны многие сценарии. И я бы был очень-очень осторожен в любых прогнозах", – отметил Ринкевичс.

Он добавил, что, как будущий президент, будет готовиться к любым сценариям.

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"Побежденная, униженная Россия, которая стремится к мести – это очень опасный сценарий. Россия, которая разваливается – также опасный сценарий. Что будет с ядерным оружием? Что произойдет с людьми, которые могут начать конфликт внутри России – например, гражданскую войну. Или если куски бывшей России начнут войну друг с другом. Или... Словом, мы до сих пор имеем границу с Россией, поэтому это также опасный сценарий.

А еще возможен сценарий, когда Россия просто объявит, что она победила и будет пытаться убедить общество в том, что надо идти дальше", – допустил Ринкевичс.

По его мнению, в лучшем случае Россия могла бы пойти по пути послевоенной Германии и постепенно демократизироваться, но он не очень верит, что это возможно, потому что РФ будет в совсем другой ситуации, чем Германия после капитуляции Третьего Рейха.

"Я бы не исключал ни один из этих сценариев. Однако мы должны быть очень-очень осторожными. И все это сценарии будут заставлять президентов и премьеров в государствах-соседях и не только в соседях быть начеку днем и ночью", – подытожил он.

Смотрите полное интервью на Youtube-канале "ЕвроПравды"

Темы: РосcияЛатвия
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