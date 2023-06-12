ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр

Збройні сили України за минулий тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова Маляр: "Просування військ: лівий фланг – 1,5 км, правий фланг – 3,5 км; площа території, взятої під контроль – 16 кв.км".

Деталі: Вона уточнила, що йдеться про успіхи на Бахмутському напрямку за минулий тиждень.

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Крім того, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наголосив, що Україна збільшує контроль на Бахмутському напрямку.

Пряма мова Зеленського: "Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку".