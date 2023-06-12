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ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМИЯ ИНФОРМ

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь Маляр: "Продвижение войск: левый фланг - 1,5 км, правый фланг - 3,5 км; площадь территории, взятой под контроль - 16 кв.км". 

Детали: Она уточнила, что речь идет об успехах на Бахмутском направлении за прошедшую неделю.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что Украина увеличивает контроль на Бахмутском направлении.

Прямая речь Зеленского: "Отдельно благодарен за Бахмут - увеличиваем наш контроль на этом направлении".

Темы: Вооруженные силыБахмутвойнаконтрнаступление
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